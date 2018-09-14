جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على 3 أعتمادات جديدة من هيئة ABET العالمية

وكان هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمية ABET قد زار الجامعة في وقت سابق والوقوف ميدانياً على تنفيذ المناهج الدراسية والتأكد من متطلبات تنفيذ المناهج الدراسية، ومقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعينة من أرباب العمل في السوق، إذ استمرت عمليات التقييم هذه لأكثر من سنة حتى تم اتخاذ القرار النهائي بمنح الجامعة الاعتماد الأكاديمي في هذه التخصصات تحديداً.

ويعتبر هذا الأعتماد بمثابة شهادة تأهيل للطلاب على المستوى العالمي، ويجعل منهم خريجين عالميين وهذا هو أحد أهداف الجامعة من خريجيها، كما يمكن هذا الاعتماد الأكاديمي طلاب هذين التخصصين لإكمال دراساتهم العليا في أعرق الجامعات العالمية بشكل مميز .ويعطي هذا الأعتماد الجديد للتخصصات الأكاديمية بالجامعة بعداً تكاملياً لطلاب الجامعة، حيث يؤكد أن طلاب الجامعة قد أستوفو المعايير العالمية.

وأكد مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي في ثلاث من البرامج الأكاديمية إضافة إلى برنامجين سابقين هو نتيجة لسعي الجامعة وخططها للرقي بمستوى التعليم والتي نطمح إلى الوصول إلى أعلى المستويات الأكاديمية

مشيراً إلى أن هذه الأعتمادات التي حصلت عليها الجامعة هي ترجمة لجهود الجامعة في ابراز خريجيها ليتمكنو من من العمل في البيئات المحلية والعالمية.

وبهذه المناسبة رفع الدكتور الأنصاري خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه ومؤازرته للجامعة وفعالياتها، ومتابعته لخطط العمل الكفيلة بالارتقاء بالتعليم النوعي للجامعة ، كما تقدم مدير جامعة الأمير محمد بن فهد بالشكر لوزارة التعليم على دعمها وتشجيعها للارتقاء بالتعليم العالي الأهلي بالمملكة، كما قدم شكره لعمداء الكليات والأساتذة والطلاب وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.