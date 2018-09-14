الأمير خالد الفيصل يقلد مساعد قائد أمن الإمارة بجدة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساعد قائد أمن الإمارة بجدة العقيد ماجد بن أحمد الحربي رتبته الجديدة.

وهنأ سمو الأمير خالد الفيصل، العقيد الحربي بمناسبة الترقية سائلاً الله له التوفيق والسداد.

من جهته عبّر مساعد قائد أمن الإمارة عن شكره وتقدير للأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن توجيهات وكلمات سموه ستكون بعد عون الله دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات.