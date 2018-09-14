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الاطاحة بجان أشهر سلاحه وسلب خزانة مركز تجاري بجدة
http://almnatiq.net/?p=631316
المناطق - متابعات

أطاحت دوريات الأمن بمحافظة جدة بجانٍ أقدم على دخول متجر تجاري وأشهر سلاحه من نوع مسدس كان بحوزته، على موظف الكاشير، وسلب جميع المبالغ التي بداخل الصندوق، وفر هارباً من الموقع.

و تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من موظف كاشير لأحد المحال التجارية، أفاد فيه بحضور شخص وأشهر بوجهه مسدساً، وسلب جميع الأموال من داخل خزانة الكاشير وفر هارباً على مركبته. وبعد تلقي البلاغ، جمعت دوريات الأمن المعلومات عن الجاني وأوصافه ونوع مركبته، وبعد التعميم على المركبة وتكثيف التواجد الأمني، أسفرت تلك الجهود الأمنية عن القبض على الجاني في مدة لم تتجاوز 60 دقيقة والتحفظ عليه، وإكمال التحقيقات وإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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