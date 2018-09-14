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سيول تدشن أول غواصة مزودة بصواريخ

سيول تدشن أول غواصة مزودة بصواريخ
http://almnatiq.net/?p=631320
المناطق - وكالات

دشنت كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، أول غواصة هجومية قادرة على إطلاق صواريخ عابرة على غرار الصواريخ بعيدة المدى، وذلك رغم التحسن الجاري في العلاقات مع كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.
وغواصة «دوسان أهن شانغ – هو» التي تزن 3 آلاف طن، وكلفتها 700 مليون دولار، هي الأولى من 3 غواصات تعمل بدفع الكهرباء والديزل، وستدخل جميعها الخدمة في غضون 5 سنوات.
وقال الرئيس مون جاي أن، أثناء مراسم التدشين في أحواض داوو حيث تم تصميم الغواصة وبناؤها، إن هذا الحدث يشكل «قفزة إلى الأمام» للصناعة الكورية الجنوبية.
وسيزور رئيس كوريا الجنوبية الأسبوع القادم كوريا الشمالية حيث يلتقي زعيمها كيم جونغ أون، في وقت تتعثر فيه الجهود الأميركية لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية.
وأضاف مون: «لقد بدأنا رحلة طويلة باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن السلام لا يأتي مجانا. استراتيجية الأمن الثابتة لهذه الحكومة تقوم على تحقيق السلام من موقع قوة».
وزودت الغواصة الجديدة بـ6 أنابيب إطلاق عمودي.
وتملك كوريا الجنوبية أسطولا من 18 غواصة أصغر حجما تم صنعها جميعا بالتعاون مع ألمانيا.
وبحسب وزارة الدفاع فإن كوريا الشمالية تملك 70 غواصة متقادمة.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية أن كوريا الشمالية أنجزت غواصة زنتها 2500 طن ومزودة بنظام إطلاق عمودي.

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