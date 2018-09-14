إدارة مهرجان الرمان الوطني بالباحة تنظم مسابقة أفضل طبق رمان

المناطق - الباحة

نظمت إدارة مهرجان الرمان الوطني السابع بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، مسابقة أفضل طبق “رمان” للمشاركات من الأسر المنتجة في مهرجان الرمان .

وقدمت المشاركات أطباق متنوعة وسط تقييم الزوار للطبق الأفضل حيث تم عرضها على الضيوف المشاركين.

وأوضح صاحب الشركة المنفذة والمنظمة للمهرجان عبدالله الزهراني، أن مسابقة أفضل طبق رمان للأسر المنتجة تسهم في تحقيق عائد إيجابي على ربات المنازل، وتدعم تحولهن إلى عنصر فاعل في المجتمع، منوهاً أنه تم تخصيص ركن للأسر المنتجة الذي يشارك به 10 أسر تعرض العديد من المأكولات الشعبية والحرف اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، مبيناً انه سيتم تكرار هذه الفعالية بناء على طلب العديد من الزوار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للمشاركة في هذه الفعاليات.

الجدير ذكره أن مهرجان الرمان الوطني السابع لهذا العام يأتي تحت اشراف جمعية الرمان التعاونية.