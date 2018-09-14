وثيقة أميركية تشترط على النظام السوري مقاطعة طهران

المناطق - وكالات

من المقرر أن يعرض مسؤولون أميركيون في جنيف اليوم على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وثيقة أميركية تمت مناقشتها في بروكسل أمس مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين.

بحسب المصادر ، تنص الوثيقة على جملة بنود لحل الصراع في سوريا، أبرزها ضرورة قطع النظام السوري العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها تعديل صلاحيات الرئيس وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي.

وتتكون الوثيقة من 3 أقسام، وهي:

*مبادئ حل الصراع

*الإصلاح الدستوري

*الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة

وأوضحت مصادر بأن الوثيقة نصت على شروط تتعلق بعدم رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل.

كما نصت على قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة.

وطالبت الوثيقة أيضاً بإصلاحات دستورية وتعديل صلاحيات الرئيس وإصلاح أجهزة الأمن.