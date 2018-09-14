احدث الأخبار

“العمل” تعتزم فتح تحقيق في إغلاق العديد من المحال التجارية بعد بدء توطين 4 أنشطة في منافذ البيع
أبرز المواد
 “الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري
أبرز المواد
 نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع مدير جامعة حائل التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات لتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية
أبرز المواد
 القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من إعصار مانجخوت
أبرز المواد
 وفاة وسبع إصابات في حادث مروري ببلجرشي
أبرز المواد
 وصفة سحرية تخلص رئتيك من سموم التدخين
أبرز المواد
 وثيقة أميركية تشترط على النظام السوري مقاطعة طهران
أبرز المواد
 التحالف: استشهاد طيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن
أبرز المواد
 إدارة مهرجان الرمان الوطني بالباحة تنظم مسابقة أفضل طبق رمان
أبرز المواد
 سيول تدشن أول غواصة مزودة بصواريخ
أبرز المواد
 الاطاحة بجان أشهر سلاحه وسلب خزانة مركز تجاري بجدة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يقلد مساعد قائد أمن الإمارة بجدة رتبته الجديدة
أبرز المواد
“العمل” تعتزم فتح تحقيق في إغلاق العديد من المحال التجارية بعد بدء توطين 4 أنشطة في منافذ البيع

“العمل” تعتزم فتح تحقيق في إغلاق العديد من المحال التجارية بعد بدء توطين 4 أنشطة في منافذ البيع

أبرز المواد
“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري

“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري

أبرز المواد
نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع مدير جامعة حائل التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات لتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية

نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع مدير جامعة حائل التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات لتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية

أبرز المواد
القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من إعصار مانجخوت

القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من إعصار مانجخوت

أبرز المواد

وثيقة أميركية تشترط على النظام السوري مقاطعة طهران

وثيقة أميركية تشترط على النظام السوري مقاطعة طهران
http://almnatiq.net/?p=631330
المناطق - وكالات

من المقرر أن يعرض مسؤولون أميركيون في جنيف اليوم على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وثيقة أميركية تمت مناقشتها في بروكسل أمس مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين.

بحسب المصادر ، تنص الوثيقة على جملة بنود لحل الصراع في سوريا، أبرزها ضرورة قطع النظام السوري العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها تعديل صلاحيات الرئيس وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي.
وتتكون الوثيقة من 3 أقسام، وهي:

*مبادئ حل الصراع
*الإصلاح الدستوري
*الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة

وأوضحت مصادر بأن الوثيقة نصت على شروط تتعلق بعدم رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل.

كما نصت على قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته وعدم تهديد الدول المجاورة، وتوفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة.

وطالبت الوثيقة أيضاً بإصلاحات دستورية وتعديل صلاحيات الرئيس وإصلاح أجهزة الأمن.

روابط ذات صلة

“العمل” تعتزم فتح تحقيق في إغلاق العديد من المحال التجارية بعد بدء توطين 4 أنشطة في منافذ البيع

“العمل” تعتزم فتح تحقيق في إغلاق العديد من المحال التجارية بعد بدء توطين 4 أنشطة في منافذ البيع
“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري

“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري
نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع مدير جامعة حائل التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات لتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية

نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع مدير جامعة حائل التعاون في مجالات التدريب وتطوير المهارات لتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*