وصفة سحرية تخلص رئتيك من سموم التدخين

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بالرغم من معرفة الجميع بالأضرار الكبيرة للتدخين، إلا أن الكثيرين مازالوا يتمسكون بتلك العادة السيئة.

فإذا كنت ممن استطاعوا الإقلاع عن تلك العادة التي تؤثر بالسلب على صحتك، وكذلك صحة المحيطين بك، فمن الجيد أن تحاول إزالة السموم الكيميائية التي تشبعت بها رئتيك جراء التدخين.

أما إذا كنت ما زلت من المدخنين الذين لم ينجحوا في الإقلاع عن التدخين، فإن الوصفة الطبيعية التي سنعرضها، على ذمة موقع “ديلي هيلث بوست”، ربما تساعدك في اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين بسهولة.

وإضافة إلى تنقية الرئتين، فإن الوصفة التي نتحدث عنها يمكن أن تساعد في القضاء على السعال أثناء الإصابة بنزلات البرد في الشتاء.

طريقة إعداد الوصفة الطبيعية

*400 غرام من البصل

*لتر واحد من الماء

*5 ملاعق من عسل النحل

*ملعقتان من الكركم

*ملعقة واحدة من الزنجبيل المفروم

أما عن طريقة الإعداد، فيمكن تسخين الماء بدرجة متوسطة، قبل إضافة البصل والكركم والزنجبيل. ونترك الخليط يغلي على النار لبعض الوقت، قبل أن يرفع من على النار. يُترك الخليط حتى يبرد قبل إضافة العسل مع التقليب.

يتم تصفية الخليط في إناء من الزجاج، ووضعه في الثلاجة. يمكن تناول ملعقتين من ذلك الخليط “السحري” صباح كل يوم على معدة فارغة، وملعقتين أخريين في المساء بعد ساعتين من تناول وجبة العشاء.