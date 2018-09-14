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وفاة وسبع إصابات في حادث مروري ببلجرشي
http://almnatiq.net/?p=631336
المناطق - الباحة
صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث تصادم ظهر اليوم الجمعة وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الطواري الهلال الاحمر 997 في تمام الساعة 11:48 قبل ظهر اليوم الجمعه عن حادث تصادم الموقع الجنابين بالقرب من سد الجنابين وتم توجيه خمس فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وايضاً القياده الميداني وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود 8 اصابات بالموقع ، خمس اصابات تم التعامل معها بالموقع اسعافياً وبعدذلك نقلت لمستشفى الامير مشاري ببالجرشي وكان وضع الاصابات تتراوح مابين متوسطه الى خطيره .وثلاث اصابات نقلت عن طريق اسعاف الصحة والدفاع المدني بمتابعة مساعد المدير العام للشوؤن الاسعافية بالباحة
واوضح المتحدث الرسمي للشئون الصحيه ماجد الشطي بان عمليات ادارة الطوارئ والكوارث ورد لها بلاغ من عمليات الهلال الاحمر بوجود تعدد إصابات بالموقع بطلب مساندة بموقع الحادث وعلى الفور تم ابلاغ مستشفى الامير مشاري بن سعود برفع درجة الاستعداد وارسال فرقتين إسعافية عالية التجهيز بكادر طبي وفني وعند الوصل تبين وجود ثمن حالات وتم فرز جميع الحالات بالوقع وصنفت بحالتين حرجة وست حالات متوسطة الاصابة
تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين وتم نقل حالتين عن طريق الصحة وست حالات عن طريق الهلال الاحمر الى مستشفى الامير مشاري لاستكمال الخدمات الطبية و انتقلت حالة الى رحمة الله من الجنسية الباكستانية متأثر بشدة الاصابة وسبع حالات متسقرة .

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