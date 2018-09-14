القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من إعصار مانجخوت

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حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر ترقبًا لوصول إعصار مانجخوت .

وقالت القنصلية في بيان : تهيب القنصلية العامة في هونج كونج بكافة المواطنين السعوديين المتواجدين فيها اتخاذ مختلف إجراءات وتدابير السلامة نظرا لوجود توقعات من هيئة الأرصاد باحتمال تعرض هونج كونج لإعصار مانجخوت الشديد الذي أحدث أضراراً كبيرة في الفلبين والذي يتوقع أن يصل خلال اليومين القادمين.

ويعد إعصار مانجخوت، أعنف الأعاصير حالياً على وجه الأرض حيث صنف كإعصار من الدرجة الخامسة وهي الدرجة الأكثر تدميراً، وهو الأقوى في سُلّم الأعاصير، حيث يبلغ معدل سرعة الرياح حول المركز 300 كم/ساعة تقريباً.

وكانت السلطات في الفلبين قد أعلنت، أمس، حالة الاستنفار القصوى في صفوف الجيش وقوات الطوارئ، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعصار مانجخوت المدمر، وطلبت من ملايين الأشخاص من سُكان المناطق الساحلية إخلاء منازلهم والتوجه لأماكن أكثر أمناً.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين: إن أسوأ السيناريوهات المتوقعة في المناطق التي ستتضرر هي انهيار منازل بسبب الرياح القوية والعواصف والفيضانات نتيجة الأمطار الغزير.