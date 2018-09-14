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“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري

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“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري

“الإسكان”: 20% من العقود المسجلة في “إيجار” اختارت خدمة السداد الشهري
http://almnatiq.net/?p=631347
المناطق - متابعات

قال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، إن 20% من العقود المسجلة حديثًا في شبكة إيجار الإلكترونية اختارت خدمة السداد الشهري التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأوضح أن الإقبال على خدمة السداد الشهري يؤكد أهميتها وأثرها الإيجابي على المستأجرين، كما أنها تأتي تلبية لاحتياجات أطراف العملية الإيجارية.

إن وزارة الإسكان -ممثلةً في برنامج “إيجار”- تسعى إلى تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية.

وتوفر شبكة “إيجار” عددًا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق “عقد إيجار الموحد” في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندًا تنفيذيًّا.

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