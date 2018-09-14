“العمل” تعتزم فتح تحقيق في إغلاق العديد من المحال التجارية بعد بدء توطين 4 أنشطة في منافذ البيع

المناطق - متابعات

قالت صحيفة “الاقتصادية” -نقلًا عن مصدر وصفته بالمسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- إن الفرق التفتيشية المشكَّلَة من وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والداخلية، رصدت إغلاق العديد من المحال التجارية بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين 4 أنشطة في منافذ البيع.

وأوضح المصدر، أنه سيتم التحقيق في أسباب ذلك حال استمراره لتتضح الرؤية خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن الوزارة ضبطت بعض المخالفات التي تعتبر نسبيًّا محدودة ولا تؤثر في الهدف من هذا القرار.

وأكد أنه تم توظيف العديد من المواطنين والمواطنات في مدينة الرياض خلال الأيام الماضية ومن بينهم طلاب جامعيون ومن يبحثون عن فرص العمل منذ عدة سنوات.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.