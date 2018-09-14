الحكومة الفلسطينية توجه نداءً للمنظمات الدولية للتحرك لوقف هجمة قوات الإحتلال على الخان الأحمر

المناطق _ فلسطين المحتلة

وجهت الحكومة الفلسطينية نداءً إلى المنظمات والهيئات الدولية، من أجل التحرك العاجل لوقف هجمة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قرية الخان الأحمر .

وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود من المساس بالمواطنين الفلسطينيين، ومن محاولات الاحتلال تنفيذ عدوانه بهدم الخان الأحمر .

وأوضح أن قوات الاحتلال في حال اقتحامها القرية من أجل تنفيذ تهديداتها بالهدم، فإنها ترتكب جريمة بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، لذلك يتوجب على العالم تحمل مسؤولياته في هذا الوقت بتطبيق القوانين الدولية التي تحظر تهجير المواطنين من بيوتهم وعن أرض أجدادهم، وتصنف ذلك تحت عناوين جرائم التطهير العرقي والجرائم بحق الإنسانية .