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“عمل الرياض” يُحرر 284 مخالفة وينذر 176 منشأة مخالفة للقرار الوزاري

“عمل الرياض” يُحرر 284 مخالفة وينذر 176 منشأة مخالفة للقرار الوزاري

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“عمل الرياض” يُحرر 284 مخالفة وينذر 176 منشأة مخالفة للقرار الوزاري

“عمل الرياض” يُحرر 284 مخالفة وينذر 176 منشأة مخالفة للقرار الوزاري
http://almnatiq.net/?p=631363
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار الوزاري رقم 95296 القاضي بتوطين “4” مهن شاملة “محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية” والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الماضي الموافق 1/1/1440 هـ. وأسفرت الحملات عن تحرير “284” مخالفة وإنذار “176” منشأة.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، وموضحاً أن هذه الحملات قد شملت “4199” منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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