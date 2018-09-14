مدني أبها ينقذ محتجز في منطقة وعره بإحدى المطلات الجبلية الصخرية المنحدرة بمنتزه السوده

المناطق _ عسير

باشر مدني أبها مساء اليوم الجمعه ١٤٤٠/١/٤بلاغا عن وجود شخص (مواطن ٢٩عاما) محتجز في منطقة وعره بإحدى المطلات الجبلية الصخرية المنحدرة بمنتزه السوده السياحي في حالة إعياء .. وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحالة

وتم العثور على الشخص ونقله بإستخدام النقاله الجبلية حتى أعلى المطل بمسافة تقريبيه ( 100 )م إلى موقع تمركز الاليات وتسليمه لمسعفي الهلال الأحمر لنقله للمستشفى والتنسيق مع الجهة الأمنية المتخصة لإكمال اللازم .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.