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النصر يكسب الفيصلي بهدفين مقابل هدف

النصر يكسب الفيصلي بهدفين مقابل هدف
http://almnatiq.net/?p=631374
المناطق - الرياض

كسب فريق النصر نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدنية الرياض ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
سجل للنصر اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 19 ، و جاء بالهدف الثاني جوليانو عند الدقيقة 63 ، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد دييجو كالديرون عند الدقيقة 27 .
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة .

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