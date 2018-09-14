النصر يكسب الفيصلي بهدفين مقابل هدف

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كسب فريق النصر نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدنية الرياض ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

سجل للنصر اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 19 ، و جاء بالهدف الثاني جوليانو عند الدقيقة 63 ، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد دييجو كالديرون عند الدقيقة 27 .

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة .