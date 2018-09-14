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شرطة القصيم توضح حقيقة المرأة التي ادعت تعرضها للإختطاف ببريدة

شرطة القصيم توضح حقيقة المرأة التي ادعت تعرضها للإختطاف ببريدة
http://almnatiq.net/?p=631379
المناطق- بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه تم رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تدعي من خلاله تعرضها للاختطاف.
وتوضيحا للواقع فإن تلك المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وكانت وقت تسجيل المقطع بداخل شقة مفروشة بمدينة بريدة اليوم الجمعة الموافق 4 / 1 / 1440هـ ، ولم تكن في حالة اختطاف إطلاقاً كما ادّعت، وحينما طلبت الجهات الأمنية منها الامتثال لما صدر بحقها رفضت الاستجابة وبادرت بالقيام بتسجيل المقطع الذي تزعم فيه تعرضها للاختطاف، وأثناء محاولة إقناعها اتجهت عبر إحدى النوافذ إلى سطح المبنى مهددة بإيذاء نفسها، حيث تمكنت الجهات الأمنية من السيطرة عليها ومنعها من الإقدام على أي فعل تعرض به نفسها للأذى وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، والله ولي التوفيق.

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