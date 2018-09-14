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الفيحاء يخسر من الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيحاء يخسر من الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=631382
المناطق _ الرياض

خسر فريق الفيحاء من نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسجل ثلاثية الشباب البرازيلي آرثر كايكي عند الدقيقة 60 ، وبوديسكو بالدقيقة 79 ، وناصر الشمراني في الدقيقة 95 ، وجاء بهدف الفيحاء لاعب الشباب فابريا جامان ” بالخطأ” عند الدقيقة 47، وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة.

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