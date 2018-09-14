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” جامعي نجران” يعلن بدء تقنية تحويل المسار في جراحات علاج السمنة

” جامعي نجران” يعلن بدء تقنية تحويل المسار في جراحات علاج السمنة

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” جامعي نجران” يعلن بدء تقنية تحويل المسار في جراحات علاج السمنة

” جامعي نجران” يعلن بدء تقنية تحويل المسار في جراحات علاج السمنة
http://almnatiq.net/?p=631388
المناطق _ نجران

إنطلاقاً من حرص المستشفى الجامعي بجامعة نجران على تطوير الخدمات الصحية ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، أعلن المستشفى الجامعي عن بدء إجراء العمليات الجراحية بتقنية تحويل المسار لعلاج حالات السمنة المفرطة، وبذلك أصبح المستشفى الجامعي يمتلك تقنيتين مختلفتين في جراحات علاج السمنة بعد إجراءه العديد من الجراحات بواسطة التكميم. حيث زار قسم الجراحة بالمستشفى الأربعاء الماضي أحد أشهر الجراحين في العالم في مجال علاج السمنة بواسطة تحويل المسار البروفيسور الهولندي فريدز وتعد هذه الزيارة الأولى له للمملكة العربية السعودية.
وأوضح فريدز أن مستشفى جامعة نجران يحظى بإمكانات كبيرة تجعله يقدم خدمات بكفاءة عالية للمراجعين.
وشارك البرفيسور خلال جولته  فريق أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالقسم في إجراء عدد من عمليات السمنة المتقدمة والمعقدة مثل تحويل المسار وإعادة التكميم باستخدام تقنية جراحة المناظير. كما تم مناقشة الطرق الحديثة والمتطورة في علاجات السمنة على مستوى العالم.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والمشرف على الكليات الصحية والمستشفى الجامعي الأستاذ الدكتور جبران بن مرعي القحطاني أن المستشفى الجامعي يحظى بكامل الدعم من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي الذي يتابع إنجازاته، ويسعى إلى تطوير خدماته الصحية من خلال توفير أحدث التقنيات في هذا المجال، وبما يخدم العملية التعليمية للطلاب والطالبات في الكليات الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمجتمع.
وأضاف الدكتور القحطاني بأن المستشفى نفذ العديد من الجراحات الناجحة خلال الفترة الماضية في عدة تخصصات جراحية مختلفة.

 

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