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ندوة عن دور اللجان الثقافية في المحافظات وأمسية شعرية لثقافية بيشة

ندوة عن دور اللجان الثقافية في المحافظات وأمسية شعرية لثقافية بيشة

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ندوة عن دور اللجان الثقافية في المحافظات وأمسية شعرية لثقافية بيشة

ندوة عن دور اللجان الثقافية في المحافظات وأمسية شعرية لثقافية بيشة
http://almnatiq.net/?p=631392
المناطق _ بيشة

أقامت اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة مساء الأربعاء الثاني من المحرم ١٤٤٠ للهجرة وضمن فعاليات مهرجان الصفري وبحضور ورعاية محافظ بيشة الاستاذ محمد بن سعيد بن سبرة أمسية شعرية أحياها أعضاء اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة الشعراء :
الحفظي بن شارع الشهري
احمد معيض الشهري
محمد علي عامر الشهري
وأدارها نائب أمين اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدعرمي الذي قسم الامسية إلى ثلاث جولات شعرية ألقى كل شاعر في الجولة الاولى قصيدة وفي الجولة الثانية ثلاث قصائد واختتم الشعراء الامسية في جولتها الثالثة بقصيدة لكل شاعر .. وقد تغنى الشعراء في جولتهم الاولى ببيشة وبمهرجانها ونخيلها وإنسانها وتنوع طرحهم في الجولات الاخرى بين القصائد الوطنية والاجتماعية والعاطفية .

هذا وقد أقامت اللجنة ندوة للدكتور/ أحمد مريّع رئيس نادي أبها الأدبي مساء الأمس الخميس ٣ / ١ / ١٤٤٠ هـ ضمن فعاليات مهرجان صفري بيشه المتميز والتي كانت عن دور اللجان الثقافية في المحافظات ، تحدّث فيها الدكتور بإسهاب عن أدوار اللجان الثقافية وتقسيماتها وكل ما يخصها .

وقد شهدت الأمسية والندوة التي أقيمتا في الهواء الطلق على مسرح مهرجان الصفري حضورا جماهيريا كثيفا ، كان في مقدمة الحضور محافظ محافظة بيشة الأستاذ محمد بن سبرة وعددا من مدراء الدوائر الحكومية ، وفي ختام الفعاليتين كرّم محافظ بيشة الشعراء المشاركين ورئيس النادي الأدبي لمشاركتهم مرحباً بهم ومثمناً حضورهم الى محافظة بيشة ومشاركة بيشة مهرجاناتها .

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