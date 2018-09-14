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فريق من الرحالة العرب يزورون المعالم الأثرية بتبوك

فريق من الرحالة العرب يزورون المعالم الأثرية بتبوك

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فريق من الرحالة العرب يزورون المعالم الأثرية بتبوك

فريق من الرحالة العرب يزورون المعالم الأثرية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=631396
تبوك - منى الريس
زار فريق من الرحالة العرب، أمس معالم مدينة تبوك التاريخية والأثرية الشاهدة على تعدد الحضارات التي مرت على تبوك المدينة والمنطقة.
وأفاد رئيس العناية بالتراث الوطني بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك عبدالإله الفارس أن الزيارة شملت متحف سكة حديد الحجاز ومباني محطة تبوك الرئيسة ومتحف قلعة تبوك الأثرية.
وأشار إلى أنه تم تقديم شرح ومعلومات للفريق الزائر عن ما تحتويه وتزخر به منطقة تبوك من مكونات سياحية وأثرية وتاريخية، بالإضافة الى اطلاعهم على مشروع متحف تبوك الجديد ومكوناته ومستقبله والمكانة المتوقعة له في خارطة المتاحف في المملكة.
وفي ختام الزيارة ثمن الرحالة العرب جهود فرع الهيئة العامة للسياحة, مقدمين الشكر على الحفاوة وحسن الاستقبال.
يذكر أن مدينة تبوك تحتضن عدداً من المعالم التاريخية والأثرية من أهمها، عين السِكر التي ارتبطت بغزوة تبوك وفاض ماءها على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفتين, ومسجد التوبة الموقع الذي كان عليه الصلاة والسلام يؤدي الصلاة فيه أثناء غزوة تبوك وأمر ببنائه الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كان واليًا على الحجاز, وتم تجديده في العهد السعودي وقلعة تبوك التاريخية, ومحطة سكة الحديد التي تقع في وسط مدينة تبوك.

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