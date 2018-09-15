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شكر المجلس السابق على إنجازاته.. وهنأ الجديد بالثقة

أمير نجران يحث نادي الأخدود على النهوض برياضة المنطقة

أمير نجران يحث نادي الأخدود على النهوض برياضة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=631412
المناطق _نجران

هنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مجلس إدارة نادي الأخدود 

الرياضي، على الثقة بالتكليف وتشكيل المجلس الجديد، فيما أعرب سموه عن شكره لمجلس الإدارة السابق، 

بقيادة المهندس صالح بن مانع كرحان، وزملائه، على ما قدموه لخدمة المجتمع والرياضة في المنطقة، وعلى ما

تحقق من إنجازات في حقبة إدارتهم.

ولدى استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي، سامي بن هديش آل 

فاضل، وأعضاء المجلس، حثّ سموه على مواصلة المزيد من العطاء للنهوض برياضة المنطقة، والوصول إلى 

طموحات جماهير النادي، بالوصول به إلى مصاف الأندية الكبرى في الدوريات العليا، في المنافسات والألعاب 

كافة.

من جهته أعرب رئيس النادي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما تلقاه الأندية الرياضية في المنطقة من

الدعم، الذي كان له كبير الأثر في تجاوز الصعوبات التي حتمتها ظروف المنطقة، واعدًا ببذل قصارى الجهود

لخدمة المجتمع ورفعة مستوى الرياضة بالمنطقة.

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