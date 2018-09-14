شركة STC تسقط الأرطاوية من قائمة مكاتبها الرئيسية

المناطق-فلاج الشعيفاني

بعد إغلاق محكمة الأرطاوية وفرع شركة الكهرباء جاء الدور على شركة الإتصالات السعودية التي تشير مصادرنا إلى أن الفرع في طريقة للإغلاق نهاية سبتمبر الجاري وتحويل الموظفين إلى المحافظات القريبة ويأتي ذلك تطبيقا لتوجه الشركة للتعامل مع العملاء بالخدمات الإلكترونية

سيناريو غير متوقع يعيشة أهالي الأرطاوية فخلال سنة ونصف أغلقت العديد من الدوائر الحكومية والشركات تاركين المواطنين في حالة تذمر واسعة وشكلت عبئا غير عادي على مراجعة محاكم المجمعة وبقية الخدمات مما يكلفهم المزيد من المعاناة وصعوبة التنقل للسيدات وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن والعائلات التي ليس لديها ولي أو قريب من الدرجة الأولى.

ويأتي قرار إغلاق فرع الإتصالات بالارطاوية قبل تطبيق جميع الشروط الأساسية ووجود خدمة ذات جودة عالية وهو لم يتوفر في مدينة الارطاوية والمتمثل في وجود انترنت عالي السرعة (ألياف بصرية) فهذه الخدمة غير منفذة نهائيا بالإضافة الى ان عدد الأبراج غير كافي في مدينة الارطاوية والمراكز التي حولها

وكذلك عدم عمل خدمة (وصل ) في بعض المواقع والمراكز والهجر

والنقطة الأهم هي أن خدمة الإتصال تفقد أحيانا في بعض الأحياء مثل الفيصلية وحي الشرطة وحي السعادة

وكذلك عدم توفر خدمة الألياف البصرية في المحلات التجارية او الشقق السكنية

مطالب ملحة وجهها أهالي الارطاوية لسعادة رئيس مجلس شركة الإتصالات السعودية المهندس؛ ناصر الناصر بضرورة التراجع عن قرار إغلاق الفرع فهو بالنسبة لهم يمثل خدمة كبيرة وليس كل الاسر لديها جوالات ذكية او مطلعين على التعامل مع الاجهزة الذكية وعملية الحجز او معرفة آلية الشكاوي والاعطال

متمنين على الشركة بالتريث واعادة دراسة قرار اغلاق الفرع حتى لايتضرر العملاء جراء هذا القرار الاجتهادي الذي لايخدم العملاء او يلبي خدمتهم بشكل كامل انما حجر عثرة في المحافظة على عملائها باعتبارها الفرع الوحيد من الشركات الوطنية العاملة في مجال الاتصالات

وكون الارطاوية تبعد عن محافظة المجمعة 75 ك يراجعها في بعض الخدمات قرابة 23 قرية وهجرة وعدد من المراكز الاخرى والتي يبلغ عدد سكانها 37000 الف نسمة