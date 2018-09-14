هيئة بريدة تعقد اجتماعها الدوري بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة

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عقدت هيئة مدينة بريدة اجتماعها الدوري

بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة ومساعده محمد النوشان ومدير إدارة الشؤون الميدانية بالفرع محمد المرشد.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس هيئة مدينة بريدة دبيخي الدبيخي شكر من خلالها فضيلة مدير عام الفرع على جهوده المبذولة التي كان له الأثر الواضح على الزملاء بالميدان مما انعكس على أداء عملهم وما تشهده المنطقة من تناغم وتعاون بين الإدارات المعنية فيما يخدم العمل .

ثم ألقى مدير عام الفرع كلمة توجيهية وتحفيزية للرؤساء والوكلاء وأشاد بعملهم خلال هذه الفترة وثمن مثل هذا اللقاءات والأثر الإيجابي على الأعضاء العاملين ، مشيداً بالدعم الدائم الذي يلقاه الفرع من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود . وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة القصيم -يحفظهم الله – وكذلك الدعم من مقام الرئاسة العامة ممثله بمعالي الرئيس العام أ.د.عبدالرحمن السند – يحفظه الله –

كما أكد المدير العام على مضاعفة الجهد في خطة تعزيز العمل الميداني وبذل المزيد في تطبيقها والتواجد في ميادين العمل وعدم التهاون في أداء الواجب المنوط بنا والقيام به خير قيام والتأكيد على رصد الجولات الخاصه بالعمل .

ثم شكر المدير العام المكلفين بإجازة عيد الأضحى المبارك على عملهم وتميزهم في ذلك من خلال ماتم رصده من جولات ووقوعات تعكس حجم العمل وتميزه .

وتم توزيع شهادات الشكر والتقدير للمتميزين في أداء عملهم خلال هذه الفتره .

حضر اللقاء رؤساء ووكلاء مراكز هيئة مدينة بريدة والأعضاء المكلفين بإجازة عيد الأضحى المبارك.