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قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي على حدود غزة

قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي على حدود غزة
http://almnatiq.net/?p=631426
المناطق - وكالات

قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مواجهات على حدود قطاع غزة، استمرارا لاحتجاجات “مسيرة العودة”.

وقالت وزارة الصحة إن الفتى مصطفى عبد ربه (14 عاما) قتل برصاص الاحتلال في الرأس، في جباليا الواقعة شمالي قطاع غزة، ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية” فإن فلسطينيين اثنين قتلا في وقت لاحق.

وأصيب 12 شخصا على الأقل أيضا حسب الوزارة، حين خرج فلسطينيون للتظاهر مجددا في مناطق مختلفة على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتشهد حدود غزة منذ مارس الماضي احتجاجات تبلغ الذروة كل يوم جمعة، لتأكيد “حق العودة للاجئين” إلى بلداتهم التي هجروها أو طردوا منها قبل نحو 70 عاما.

كما تطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وفق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

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