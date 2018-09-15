بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في حادث حريق مدير “مدني عسير” يطمئن على صحة المقدم “الحلافي”

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قام مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء احمد بن سعيد ال كاسي مساء اليوم الجمعه ١٤٤٠/١/٤ بزيارة لمستشفى الملك عبدالله في بيشه للاطمئنان على صحة المقدم محيميد الحلافي مدير مركز الدفاع المدني بالبشائر بمحافظة بلقرن والمنوم حاليا بالمستشفى جراء تعرضه لاصابة خلال مشاركته يوم امس في حادث الحريق بجبل البلس بالبشائر التابع لمحافظة بلقرن.

كما تلقى المقدم الحلافي خلال الزيارة اتصالا هاتفيا من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اطمأن معاليه خلاله على صحته وسير علاجه موجها الجهة المختصة بمديرية الدفاع المدني بمتابعة حالته تنسيقا مع إدارة المستشفى.