مدير “مدني عسير” يطمئن على صحة المقدم “الحلافي”

مدير “مدني عسير” يطمئن على صحة المقدم “الحلافي”

أبرز المواد
قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي على حدود غزة

قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي على حدود غزة

أبرز المواد
الجيش اليمني يتقدم ويدخل جامعة الحديدة.. ومقتل 60 حوثيا

الجيش اليمني يتقدم ويدخل جامعة الحديدة.. ومقتل 60 حوثيا

أبرز المواد
هيئة بريدة تعقد اجتماعها الدوري بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة

هيئة بريدة تعقد اجتماعها الدوري بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة

منطقة القصيم

بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في حادث حريق

مدير “مدني عسير” يطمئن على صحة المقدم “الحلافي”

مدير “مدني عسير” يطمئن على صحة المقدم “الحلافي”
http://almnatiq.net/?p=631429
المناطق - عسير

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء احمد بن سعيد ال كاسي مساء اليوم الجمعه ١٤٤٠/١/٤ بزيارة لمستشفى الملك عبدالله في بيشه للاطمئنان على صحة المقدم محيميد الحلافي مدير مركز الدفاع المدني بالبشائر بمحافظة بلقرن والمنوم حاليا بالمستشفى جراء تعرضه لاصابة خلال مشاركته يوم امس في حادث الحريق بجبل البلس بالبشائر التابع لمحافظة بلقرن.

كما تلقى المقدم الحلافي خلال الزيارة اتصالا هاتفيا من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اطمأن معاليه خلاله على صحته وسير علاجه موجها الجهة المختصة بمديرية الدفاع المدني بمتابعة حالته تنسيقا مع إدارة المستشفى.

روابط ذات صلة

قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي على حدود غزة

قتلى فلسطينيون برصاص إسرائيلي على حدود غزة
الجيش اليمني يتقدم ويدخل جامعة الحديدة.. ومقتل 60 حوثيا

الجيش اليمني يتقدم ويدخل جامعة الحديدة.. ومقتل 60 حوثيا
المكسرات “كبسولات صحية” تقيك من أمراض القلب والأوعية الدموية

المكسرات “كبسولات صحية” تقيك من أمراض القلب والأوعية الدموية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*