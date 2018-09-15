روسيا: “سنواصل قصف إدلب”

روسيا: “سنواصل قصف إدلب”

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روسيا: “سنواصل قصف إدلب”

روسيا: “سنواصل قصف إدلب”
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المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن “موسكو ستواصل تدمير ورش الأسلحة في إدلب شمالي سورياط، مضيفا أن بلاده ستضع المدنيين في عين الاعتبار، وتعمل على إقامة ممرات آمنة، على حد قوله.

وأكد لافروف في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية، أن موسكو ستقوم بإنشاء ممرات آمنة في إدلب، كما ستعمل على تشجيع اتفاقات المصالحة المحلية.

وتعرضت محافظة إدلب الواقعة على الحدود التركية، مع مناطق في محيطها، لقصف مكثف شنته قوات النظام السوري وروسيا، خلال الأيام الماضية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أعمال العنف دفعت أكثر من 38 ألفا و500 شخص إلى النزوح في سبتمبر، بسبب “العمليات القتالية” في محافظة إدلب التي تتعرض لقصف النظام وحليفته روسيا.

وقال مكتب الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة: “بين 1 و12 سبتمبر، أفادت المعلومات المتوافرة أن ازدياد العمليات القتالية بشكل كبير والمخاوف من تصعيد جديد أدت إلى نزوح أكثر من 38 ألفا و500 شخصا”.

 

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