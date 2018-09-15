وظائف شاغرة في تعليم صبيا

المناطق_صبيا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا عن توفر 22 وظيفة على لائحة المستخدمين وبند الأجور في عدد من المدارس التابعة لها . وقالت أن الوظائف المتاحة بمسميات: حارس وزوجته بمدرسة البنات والعدد 17 وظيفة، بالإضافة إلى

سائقين والعدد المطلوب 5 وظائف.

ومن ضمن الشروط: ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية وأن يكون لائقا صحيا مع القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السيرة والسلوك مع ضرورة إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة حسب مكان الوظيفة الشاغرة وأن يكون متزوجاً لحراس (مدارس البنات).

ألا يكون لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مع سلامة الصحة العامة من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.

مع التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية وأن يكون من ضمن المسجلين في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://sabiaedugate.com/ar/?p=14731