تفاصيل الوظائف بمدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر 17 وظيفة إدارية شاغرة بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).

وقالت أن من ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على دبلوم بعد الثانوية مدته سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات في تخصص السكرتارية أو السكرتارية الطبية.

مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ومهارات في التواصل باللغتين ويفضل وجود خبرة في نفس المجال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://careers.ksmc.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/executive-secretary-3736968/

وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 1440/1/10هـ الموافق 2018/9/20.