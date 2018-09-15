تفاصيل الوظائف بمدينة الملك سعود الطبية

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تفاصيل الوظائف بمدينة الملك سعود الطبية

تفاصيل الوظائف بمدينة الملك سعود الطبية
http://almnatiq.net/?p=631461
المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر 17 وظيفة إدارية شاغرة بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary).

وقالت أن من ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على دبلوم بعد الثانوية مدته سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات في تخصص السكرتارية أو السكرتارية الطبية.

مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ومهارات في التواصل باللغتين ويفضل وجود خبرة في نفس المجال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://careers.ksmc.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/executive-secretary-3736968/

وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 1440/1/10هـ الموافق 2018/9/20.

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