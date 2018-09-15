بالفيديو.. مشادة حادة بين “هزازي” ومراسل “دوري بلس” عقب مباراة الأهلي!

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حدثت مشادة كلامية حادة بين نجم نادي أحد نايف هزازي، ومراسل “دوري بلس” عمار باحكيم، عقب انتهاء مباراة الأهلي وأحد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الرد عليه

وبدأت المشادة بعدما أبدى اللاعب هزازي استياءه وغضبه من اختياره للحديث والتعليق عقب كل مباراة للفريق، الأمر الذي دفع باحكيم للرد عليه والتأكيد على عدم طلبه له.

الانسحاب من الحديث

وحاول هزازي الذي بدا منفعلاً بعد خسارة فريقه المباراة، الانسحاب من الحديث مع باحكيم لكن الأخير أصر على إحضار ورقة اختياره لضيفه للحديث بعد المباراة.

الحديث بعد المباراة

وأثبت باحكيم للاعب هزازي اختياره زهير العروبي ورائد الغامري من أجل الحديث بعد المباراة، مبررًا الحديث مع هزازي بأنه وجده بالمنطقة القريبة من اللقاءات التليفزيونية فقدره وطلب الحديث معه.

هدفين دون رد

الجدير بالذكر أن الأهلي من تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعدما تغلب على مضيفه أُحد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية.