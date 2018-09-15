جامعة شقراء تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن عدم وجود أساتذة سعوديين!

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أكدت جامعة شقراء أنها أعلنت منذ تاريخ 22 / 1/ 1439هـ، عن رغبتها في التوظيف المباشر طوال العام لأساتذة سعوديين، في وظيفة “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”، لافتة إلى أن الإعلان لايزال سارياً لتوظيف الكوادر الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الجامعات السعودية.

المؤهلات العلمية

ونوهت في بيان لها إلى أنها حريصة على تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين ممن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة في الطب بجميع تخصصاته والصيدلة بجميع تخصصاتها والعلوم التطبيقية متمثلة في التمريض والمختبرات والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الهندسة بأقسامها الميكانيكية والمدنية والكهربائية.

عدة أسباب

وبيّنت الجامعة في ردها على ما أوردته إحدى الصحف المحلية، بشأن عدم الموافقة على تعيين من تقدموا سابقاً، بأن هناك عدة أسباب أدت إلى عدم قبولهم، منها عدم الاحتياج كالتخصصات التربوية وغيرها، أو عدم انطباق شروط التعيين عليهم.

الكوادر الوطنية

وأشارت إلى أنها تكرر حرصها على استقطاب الكوادر الوطنية، منعًا للتأويل والاجتهاد، ودرءًا للمغالطات، على خلفية ما نشر مؤخراً في وسائل الإعلام المختلفة بشأن ندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات الطبية والصحية بجامعة شقراء.