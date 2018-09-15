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بالفيديو.. شمس الكويتية تثير غضب جمهورها بسبب ما قالته لعامل حديقتها المصري!

بالفيديو.. شمس الكويتية تثير غضب جمهورها بسبب ما قالته لعامل حديقتها المصري!
http://almnatiq.net/?p=631473
المناطق_متابعات

: أثارت الفنانة شمس الكويتية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها، صورته داخل فيلتها، برفقة عامل يعمل لديها.
تحية جمهورها
وظهرت شمس في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” مستلقية في حديقة الفيلا وبجوارها العامل المصري الذي طلبت منه مشاركتها في تحية جمهورها.
فيما سخرت المطربة الكويتية من العامل الذي يدعى “أيمن” بسبب صمته بعد ظهوره في الكاميرا، إذ قالت: “أيمن أخرس بالمناسبة”، وتابعت: “هو مش بس الجنايني هو بيسويلي كل شيء أريده”.
فنانة محترمة
وطلبت شمس من العامل المصري إبداء رأيه الشخصي فيها، فقال: “فنانة محترمة وأخلاق عالية”، لترد عليه: “هادي المزايا فين العيوب؟ متقدرش تقول يا كلب يا واطي”.
بيت الكلب
وبدأت شمس أخذ جولة في منزلها بالكاميرا لتستعرض جمال حديقتها، ثم وقفت أمام منزل العامل وقالت: “هادا بيت أيمن.. حلو تحسه بيته كيوت مثل بيت الكلب”.
ونال الفيديو انتقادات واسعة من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلًا: “يا ليتها ساكتة أشرف لها”، وكتب آخر: “فوق لا حشمة ومنسدحة كذا قدام الرجال تقوله بيتك بيت كلاب مدري إيش أعلق عليك”.

 

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