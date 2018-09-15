صحيفة: تحديد أسعار تذاكر قطار الحرمين على الدرجتين السياحية والأعمال

نقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر مطلعة، تحديد أسعار تذاكر قطار الحرمين المزمع تشغيله خلال الشهر الجاري، حيث جاءت كالتالي:
– سعر الرحلات للدرجة السياحية بين محطتي مكة المكرمة والمدينة والمنورة: 75 ريالا.
– بين محطتي المدينة المنورة وجدة 60 ريالا.
– تذاكر درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار مكة المكرمة والمدينة المنورة: 95 ريالا للاتجاه الواحد.
– التذكرة على درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار المدينة المنورة وجدة: 75 ريالا للاتجاه الواحد.
– يضاعف السعر في حالة تذاكر الذهاب والعودة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأسعار ستكون لمدة شهرين من الافتتاح المتوقع لمشروع قطار الحرمين في 13 المحرم الجاري، وفقا للصحيفة.
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