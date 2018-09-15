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صحيفة: تحديد أسعار تذاكر قطار الحرمين على الدرجتين السياحية والأعمال

صحيفة: تحديد أسعار تذاكر قطار الحرمين على الدرجتين السياحية والأعمال
http://almnatiq.net/?p=631488
المناطق_المدينة

نقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر مطلعة، تحديد أسعار تذاكر قطار الحرمين المزمع تشغيله خلال الشهر الجاري، حيث جاءت كالتالي:

– سعر الرحلات للدرجة السياحية بين محطتي مكة المكرمة والمدينة والمنورة: 75 ريالا.

– بين محطتي المدينة المنورة وجدة 60 ريالا.

– تذاكر درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار مكة المكرمة والمدينة المنورة: 95 ريالا للاتجاه الواحد.

– التذكرة على درجة رجال الأعمال بين محطتي قطار المدينة المنورة وجدة: 75 ريالا للاتجاه الواحد.

– يضاعف السعر في حالة تذاكر الذهاب والعودة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأسعار ستكون لمدة شهرين من الافتتاح المتوقع لمشروع قطار الحرمين في 13 المحرم الجاري، وفقا للصحيفة.

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