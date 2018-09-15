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وظائف إدارية شاغرة في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد

وظائف إدارية شاغرة في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد

أبرز المواد

وظائف إدارية شاغرة في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد

وظائف إدارية شاغرة في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=631503
المناطق_أبها

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، اليوم السبت، عن طرحها عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة؛ وذلك على برنامج التشغيل الذاتي لمن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات.

وأكدت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، أنه سيتم فتح بوابة التقديم على تلك الوظائف، اعتبارًا من غدٍ الأحد (16 سبتمبر 2018)، ولمدة أسبوع.

وتتضمَّن الشروط العامة للوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، وأن يكون التقديم إلكترونيًّا عبر الموقع المذكور. ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة، وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

وتشمل الشروط أنه لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة، وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي، وإرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة، واجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

ويُشترَط كذلك إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية، وإرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد. وفي حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة، يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات. وسيكون التقديم إلكترونيًّا عبر موقع جامعة الملك خالد الرسمي لمدة أسبوع.

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