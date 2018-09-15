منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة

منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة

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منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة

منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة
http://almnatiq.net/?p=631510
المناطق_الرياض

منحت الولايات المتحدة الأميركية الشهيدين المبتعثين ذيب اليامي وجاسر آل راكة شهادة البكالوريوس الفخرية في التخصصات الهندسية عبر جامعتيهما، وذلك في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو انجلاند في ولاية ماساشوستس، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان، والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد العيسى، والقنصل العام في نيويورك خالد الشريف، وذوي الشهيدين إضافة إلى عدد من الأساتذة الأكاديميين والجالية الإسلامية في الولاية. ومنحت جامعة ويسترن نيو انجلاند الشهيد جاسر آل راكة رحمه الله شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة المدنية، فيما منحت جامعة هارتفورد الشهيد ذيب اليامي رحمه الله شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة.

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