منح الشهيدين آل راكة واليامي البكالوريوس الفخرية في الهندسة

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منحت الولايات المتحدة الأميركية الشهيدين المبتعثين ذيب اليامي وجاسر آل راكة شهادة البكالوريوس الفخرية في التخصصات الهندسية عبر جامعتيهما، وذلك في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو انجلاند في ولاية ماساشوستس، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان، والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد العيسى، والقنصل العام في نيويورك خالد الشريف، وذوي الشهيدين إضافة إلى عدد من الأساتذة الأكاديميين والجالية الإسلامية في الولاية. ومنحت جامعة ويسترن نيو انجلاند الشهيد جاسر آل راكة رحمه الله شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة المدنية، فيما منحت جامعة هارتفورد الشهيد ذيب اليامي رحمه الله شهادة البكالوريوس الفخرية في قسم الهندسة.