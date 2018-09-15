إنتقادات تطال أردوغان بسبب إجراءاته التعسفية

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انتقد الكاتب الألماني التركي المولد، دوغان أخانلي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقررة إلى مدينة كولونيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال أخانلي لصحيفة كولنر شتاد انزيجر اليوم السبت إن خطط اردوغان للتحدث في كولونيا مؤسفة.

وأكد أخانلي، الذي احتجز في إسبانيا لمدة شهرين لأن تركيا تزعم أن له صلات بإرهابيين: يواصل أردوغان احتجاز الأشخاص بصورة تعسفية، بمن فيهم المواطنون الألمان، ويحتجزهم رهائن.

وشدد أخانلي على أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تنته منذ الانتخابات التي جرت في يونيو والتي أكملت تحول تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي.

وأضاف أخانلي، أحد أشد منتقدي اردوغان أن تكريم أردوغان بزيارة دولة يرسل إشارة خاطئة.

وتستغرق زيارة أردوغان إلى ألمانيا يومين هما الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرتين: أولاهما خلال مأدبة عمل في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، ثم لقاء مباحثات في اليوم التالي ومن المنتظر أيضاً أن يجري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير محادثات مع الرئيس التركي.