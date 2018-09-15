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مقتل 5 في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان

مقتل 5 في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=631515
المناطق_وكالات

أكد مسؤولون أفغان اليوم (السبت) أن طائرة هليكوبتر تحمل قوات أمنية تحطمت في غرب أفغانستان مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم الطيار كانوا على متنها، لكنهم استبعدوا أن يكون هجوما لمتشددين.

ودفعت موجة من الهجمات التي نفذها متشددو حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة القوات الأفغانية والأجنبية إلى التوسع في استخدام النقل الجوي في نقل القوات والإمدادات لكن وقعت حوادث متكررة نظرا لعدم كفاية التدريب وضعف التخطيط.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم فراه ناصر مهري «الطائرة الهليكوبتر تحطمت بسبب مشكلة تقنية وليس بنيران طالبان».

وقالت وزارة الدفاع في كابول إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

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