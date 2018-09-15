في 6 أشهر .. 25 مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي – الصيني

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كشف لي هواشين السفير الصيني في الرياض، عن ارتفاع عدد الشركات الصينية في السعودية إلى 152 شركة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018 بزيادة سنوية تبلغ 14 في المائة.

وأوضح السفير هواشين، أن حجم الواردات السعودية من الصين بلغ سبعة مليارات دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن، تنوعت بين المنسوجات والآلات ومواد البناء وغيرها، مؤكدا تعهد الصين بأن تكون شريكا قويا موثوقا به للمملكة.

وأشار إلى اعتزام الصين الاستثمار في مصنع ضخم في البتروكيماويات في منطقة جازان، لافتا إلى أن استثماراته الأولية تصل إلى مليار دولار والنهائية نحو 3.5 مليار دولار، متمنيا البدء فيه خلال 2019، إضافة إلى البدء بإنجاز مصنع آخر للإطارات.

وكان هواشين أكد على هامش افتتاح معرض كنوز الصين هذا الأسبوع في المتحف الوطني، أهمية المعرض في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة والصين في مختلف المجالات، مبرزا التعاون الكبير بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف والتنقيبات الأثرية، حيث توجد بعثة صينية ضمن البعثات الدولية العاملة في المملكة في مجال الكشوفات الأثرية.

وأشار إلى أنه تم إقامة معرض روائع آثار المملكة في بكين عام 2016، والذي حظي باهتمام واسع من الصينيين، وكان حدثا مهما للعلاقات بين البلدين بعد تشرفه بزيارة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مجموعة من الآثار من الحفريات الأثرية والآثار التاريخية التي تم جمعها من عشرة متاحف صينية.

وتتنوع المعروضات بين الفخاريات، والبرونز، وأحجار اليشم، والخزف، والذهب، والفضة، والميناء والعديد من الكنوز الصينية الأخرى.

ويهدف المعرض إلى التعريف بنمو الحضارة الصينية وإظهار الحياة الاجتماعية والثقافة والفنون للحضارات الصينية خلال آلاف السنين.

ويأتي المعرض امتدادا للتعاون في مجال الآثار بين المملكة وجمهورية الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في إدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني، في مجال الآثار والتي تشمل التعاون في الأبحاث الأثرية ومعارض الآثار والأنشطة المتحفية