9 فوائد عامة للبرتقال .. أبرزها تطهير الجسم من السموم

المناطق - الرياض

نصح باحثون من معهد «وست ميد» للأبحاث الطبية في أستراليا كبار السن، بتناول ثمرة برتقال واحدة يوميا، لحماية بصرهم من التدهور والحفاظ على شبكية العين، حتى لا يصل الأمر إلى فقدان البصر.

وأجرى الباحثون الأستراليون أبحاثهم على العادات الحياتية التي يعيشها أكثر من ألفي شخص، وتبين أن الذين يأكلون ثمرة برتقال- الغنية بالفلافونويد المضاد للأكسدة- يوميا ينجحون في تأخير تعرضهم لخطر تدهور شبكية العين والبصر بصفة عامة لمدة تصل إلى 15 عاما.

فوائد البرتقال العامة:

يعزز مناعة الجسم

يقي من نزلات البرد

يحسن عملية الهضم

يقي من مرض السرطان

يساعد في تحسين البشرة

يطهر الجسم من السموم

يحسن عمل الكليتين

تقوية عضلات القلب وحمايته من الجلطات

يعمل على توازن الهرمونات في الجسم