“الشرعية” تقترب من تطويق كامل المدينة.. رمال الحديدة تتحرك أسفل أقدام الحوثي

المناطق - إسلام داوود

ما هي إلا أيام قليلة، انقضت على إفشال مليشيات الحوثي، المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف، لبحث سبل حل الأزمة اليمنية، حتى بدأت أقدام الحوثي تغرق أكثر من ذي قبل في رمال الحديدة المتحركة.

مدينة الحديدة، المطلة على ساحل البحر الأحمر، والمنفذ الاستراتيجي لمليشيات الحوثي الذي تتلقى منه الأسلحة والذخائر من إيران، بات في مرمى نيران قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية.

ويوما بعد آخر، تصبح معركة الحسم لتحرير المدينة قاب قوسين أو أدنى من أي وقت مضى، مع استمرار تقدم قوات الجيش اليمني، وتقهقر المليشيات.

استراتيجية الجيش والتحالف، في المعركة الدائرة وفقا لخرائط سيرها، تتجه نحو فرض طوق حديدي على المدينة ما يفصلها عن مناطق سيطرة المليشيات في صنعاء وباقي المدن الخاضعة لسيطرتها، وبالتالي منع إمدادات السلاح المهرب من الدخول للمدينة، وإجبار المسلحين بالداخل على الاستسلام.

تكتيك عسكري يعكس رغبة التحالف في المقام الأول تجنيب مدينة الحديدة معركة مدمرة طويلة الأمد، تؤدي لتدمير المدينة، ووضع حياة مئات الآلاف من سكانها على المحك.

تفاصيل المعارك

وأحكمت ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات الشرعية باليمن، الأربعاء، بدعم من قوات التحالف العربي، سيطرتها الكاملة على منطقة كيلو 10 بالحديدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات

وإثر ذلك دفع المتمردون بتعزيزات كبيرة لتحصين دفاعاتها في منطقة كيلو 16، حيث تمر تعزيزاتها القادمة من صنعاء وتعز وريمة والمحويت، بعد سقوط منطقة كيلو 10.

وبعد ساعات من سيطرة قوات الشرعية على كيلو 10 حسم الجيش اليمني، الخميس معركة كيلو16 شرق الحديدة، وتمكن من السيطرة عليه. كما اقتحم جامعة الحديدة التي حولتها ميليشيات الحوثي إلى ثكنة عسكرية. وقد أفيد عن اشتباكات دائرة مع الميليشيات داخل الجامعة.

إلى ذلك، أكد وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة أن الجيش الوطني اقتحم جامعة الحديدة الواقعة جنوب غرب المدينة، وقال إن عملية الاقتحام جرت مساء الخميس من الجهة الغربية، وتدور اشتباكات عنيفة داخل حرم الجامعة التي حولتها ميليشيات الحوثي إلى ثكنة عسكرية، واتخذت من كلية الآداب مركزا قياديا لادارة عملياتها العسكرية.

وأوضح أن الأحياء الجنوبية القريبة من الجامعة وجوار مبنى هيئة تطوير تهامة، تشهد اشتباكات عنيفة وسط تقدم للجيش الوطني.

وقام في وقت سابق الخميس بتمشيط للمنطقة القريبة من “الكيلو 16” بحثاً عن الفارين من الميليشيات الحوثية.

كما أفشلت قوات الجيش بإسناد من التحالف عملية تسلل في الجبهة الجنوبية للكيلو 16، حاولت الميليشيات الحوثية من خلالها إعاقة تقدم الجيش إلى مدينة الحديدة.

وإلى جانب الهزائم العسكرية التي تلقتها المليشيات فقد تكبدت خسائر بشرية هائلة في صفوف القادة الميدانيين، حيث وثقت وسائل إعلام يمنية، مقتل 16 من قادة المليشيات في الحديدة.

جوانب سياسية

معركة الحديدة وبحسب محللين تقود لحلحلة الوضع في اليمن سياسيا على نحو كبير ودفع المليشيات للقبول بحل سياسي ينهي سيطرتها على مقدرات اليمن وإعادته لمحيطه العربي.

بدوره، كشف في تغريدات سابقة وتغريدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور قرقاش، أهمية معركة الحديدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن.

وشدد قرقاش على أهمية المضي قدماً بعملية تحرير كامل الحديدة، قالا “امتناع الحوثيين عن المشاركة في محادثات جنيف دليل إضافي على أن تحرير الحديدة هو ما نحتاجه لإعادتهم إلى صوابهم وإجبارهم على الانخراط في العملية السياسية”.

كما أشار إلى أن تغييراً في الحسابات وعلى الأرض أساسي لحل سياسي ناجع في اليمن، مضيفاً أن تحرير الحديدة يشكل التغيير المرجو هذا الذي سيردع ميليشيات الحوثي.

وغرد قرقاش اليوم، قائلا تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح ومعنويات الحوثي في الحضيض والخسائر في صفوفه كبيرة جدا والطوق المحيط به يكتمل

وأردف، غيابه –الحوثي- عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى. مازلنا على قناعة أن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن.

هذا وتبقى اليمن والعالم، في انتظار الأنباء الواردة من جبهة الحديدة، التي من شأنها أن تحدث تغييرا هائلا في كافة موازين الحرب، وربما تكتب نهاية الانقلاب الحوثي، الذي ارتهن قرار وحياة ملايين اليمنيين.