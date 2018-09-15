احدث الأخبار

“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي
أبرز المواد
 برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات
أبرز المواد
 2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة
أبرز المواد
 المجلس الصحي يقر خلال اجتماعه الـ 83 توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية
أبرز المواد
 كيف يقودنا القلق إلى المرض ؟
أبرز المواد
 مزاد تمور الأحساء يحقق تصاعديه وبيع أكثر من 3.7 مليون كيلو
المنطقة الشرقية
 بلدية الخفجي: ضبط منشأة تجارية لتجميع الخردة والحديد تقوم بذبح الماعز 
منوعات
 3665 شجرة تم غرسها في 20 موقعا بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 21 مخالف في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة تبوك تنجز (80%) من المرحلة الأولى لأعمال نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك خالد
منطقة تبوك
 العقارات المرهونة محليا تقفز 53 % في عام .. ربعها تجاري واستثماري
أبرز المواد
 “الإسكان” تعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي جديد
أبرز المواد
“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي

“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي

أبرز المواد
برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات

برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات

أبرز المواد
2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

أبرز المواد
المجلس الصحي يقر خلال اجتماعه الـ 83 توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية

المجلس الصحي يقر خلال اجتماعه الـ 83 توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية

أبرز المواد

مزاد تمور الأحساء يحقق تصاعديه وبيع أكثر من 3.7 مليون كيلو

مزاد تمور الأحساء يحقق تصاعديه وبيع أكثر من 3.7 مليون كيلو
http://almnatiq.net/?p=631576
الاحساء - المناطق

حقق مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2018، الذي تنظمه أمانة الأحساء مع شرائكها في مدينة الملك عبدالله للتمور، خلال الثلاث الأسابيع الأولى، نسب تصاعدية ملحوظة من حيث الجودة الواردة للمزاد، إضافة إلى التصاعد النسبي في أسعار التمور المباعة المصاحبة لكميات التمور التي تدخل صفوف المزاد يوميا وبأعداد كبيرة.

حيث كشف أمين الأحساء المشرف العام على المزاد المهندس عادل بن محمد الملحم، عن إحصائية ما تم بيعه خلال 20 يوم الماضية منذ انطلاقة المزاد ما يزيد عن 3740 طن من التمور، أي ما يعادل 3 مليون و740 ألف كيلو من التمور، كما فاقت المركبات الوارد للمزاد 2656 مركبة محمولة بأنواع التمور، معتبراً أن اليوم السبت 15 سبتمبر أعلى نسبة بيع لورود 393 مركبة محملة بـ 432 طن من التمور.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المزاد فجر اليوم السبت، مؤكداً ارتفاع الثقافة النوعية لدى المزارعين في الأحساء، واكتسابهم مهارات فرز التمور، وحرصهم بالجودة ونظافة منتجهم التمري، إضافة إلى وعي المزارع بالطرق السليمة لعميات الصرام، والعناية برحلة النخلة طوال العام، بحثاً عن سعر جيده أثناء المزاد، في ظل تسجيل ساحات المزاد متوسط بيع سعر المن الواحد “240 كيلوغرام” بأسعار مميزة.

وأضاف: “أن اللجنة المنظمة للمزاد، حرصت على توفير كافة الخدمات اللازمة لإنجاح المزاد في قلب مدينة الملك عبدالله للتمور، وتذليل أي عقبات يمكن أن تصادف المزارعين والتجار والجمهور، لأن المزاد ما هو إلا أداة لتشجيع المزارعين على تحقيق المزيد من عناصر الجودة في أصناف التمور المختلفة بغية الوصول إلى المنافسة العالمية”.

وشدد المهندس الملحم، بأن المزاد يخطوا في سلم تصاعدي منذ بدء العمل فيه قبل أربعة مواسم، محققين بذلك جودة نوعية من التمور تقدم للمستهلك، بعد مرورها بالعديد من المراحل التي تضمن خلوها من الشوائب والغش، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إلى ذلك، ذكر مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، أن منصة مزاد التمور المميزة سجلت اليوم السبت 15 سبتمبر أعلى سعر للمن الواحد بقيمة 27600 ريال، مما يعطي مؤشر إيجابي في نوعية التمور الواردة للسوق.

وأكد السماعيل، منع دخول التمور المخالفة لمواصفات الجودة لمزاد التمور، حيث تخضع كافة الكميات الواردة لرقابة صارمة عبر لجان متخصصة لمكافحة الغش التجاري، وأبان “تلك المخالفات أصبحت في انحسار كبير نظير وعي المزارعين ووجود نظام مقنن لآلية البيع في المزاد، فلم تسجل أي حالة غش حتى الآن خلال هذا الموسم”.

روابط ذات صلة

3665 شجرة تم غرسها في 20 موقعا بحاضرة الدمام

3665 شجرة تم غرسها في 20 موقعا بحاضرة الدمام
أمانة الشرقية تضبط 21 مخالف في سوق الخضار المركزي بالدمام

أمانة الشرقية تضبط 21 مخالف في سوق الخضار المركزي بالدمام
جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على 3 أعتمادات جديدة من هيئة ABET العالمية

جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على 3 أعتمادات جديدة من هيئة ABET العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*