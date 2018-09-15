مزاد تمور الأحساء يحقق تصاعديه وبيع أكثر من 3.7 مليون كيلو

الاحساء - المناطق

حقق مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2018، الذي تنظمه أمانة الأحساء مع شرائكها في مدينة الملك عبدالله للتمور، خلال الثلاث الأسابيع الأولى، نسب تصاعدية ملحوظة من حيث الجودة الواردة للمزاد، إضافة إلى التصاعد النسبي في أسعار التمور المباعة المصاحبة لكميات التمور التي تدخل صفوف المزاد يوميا وبأعداد كبيرة.

حيث كشف أمين الأحساء المشرف العام على المزاد المهندس عادل بن محمد الملحم، عن إحصائية ما تم بيعه خلال 20 يوم الماضية منذ انطلاقة المزاد ما يزيد عن 3740 طن من التمور، أي ما يعادل 3 مليون و740 ألف كيلو من التمور، كما فاقت المركبات الوارد للمزاد 2656 مركبة محمولة بأنواع التمور، معتبراً أن اليوم السبت 15 سبتمبر أعلى نسبة بيع لورود 393 مركبة محملة بـ 432 طن من التمور.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على المزاد فجر اليوم السبت، مؤكداً ارتفاع الثقافة النوعية لدى المزارعين في الأحساء، واكتسابهم مهارات فرز التمور، وحرصهم بالجودة ونظافة منتجهم التمري، إضافة إلى وعي المزارع بالطرق السليمة لعميات الصرام، والعناية برحلة النخلة طوال العام، بحثاً عن سعر جيده أثناء المزاد، في ظل تسجيل ساحات المزاد متوسط بيع سعر المن الواحد “240 كيلوغرام” بأسعار مميزة.

وأضاف: “أن اللجنة المنظمة للمزاد، حرصت على توفير كافة الخدمات اللازمة لإنجاح المزاد في قلب مدينة الملك عبدالله للتمور، وتذليل أي عقبات يمكن أن تصادف المزارعين والتجار والجمهور، لأن المزاد ما هو إلا أداة لتشجيع المزارعين على تحقيق المزيد من عناصر الجودة في أصناف التمور المختلفة بغية الوصول إلى المنافسة العالمية”.

وشدد المهندس الملحم، بأن المزاد يخطوا في سلم تصاعدي منذ بدء العمل فيه قبل أربعة مواسم، محققين بذلك جودة نوعية من التمور تقدم للمستهلك، بعد مرورها بالعديد من المراحل التي تضمن خلوها من الشوائب والغش، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إلى ذلك، ذكر مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، أن منصة مزاد التمور المميزة سجلت اليوم السبت 15 سبتمبر أعلى سعر للمن الواحد بقيمة 27600 ريال، مما يعطي مؤشر إيجابي في نوعية التمور الواردة للسوق.

وأكد السماعيل، منع دخول التمور المخالفة لمواصفات الجودة لمزاد التمور، حيث تخضع كافة الكميات الواردة لرقابة صارمة عبر لجان متخصصة لمكافحة الغش التجاري، وأبان “تلك المخالفات أصبحت في انحسار كبير نظير وعي المزارعين ووجود نظام مقنن لآلية البيع في المزاد، فلم تسجل أي حالة غش حتى الآن خلال هذا الموسم”.