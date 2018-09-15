3665 شجرة تم غرسها في 20 موقعا بحاضرة الدمام

الدمام - المناطق

أنجزت الفرق العاملة بمبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام ( #نزرعها_لننعم_بها ) التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية قبل أيام نسبة إنجاز جيدة في المواقع التي تم تشجيرها, والتي بلغت 20 موقعا موزعة بين حديقة ومسجد وشارع وممشى, وشارك في أعمال التشجير للأيام الثلاثة من الأسبوع الأول للمبادرة ما مجموعه 1000 متطوع ومتطوعة، بمساندة من مهندسي الأمانة ومقاولي التشجير بكل مدينة من المدن الثلاث الدمام والخبر والظهران.

كما بلغ عدد الأشجار المغروسة 3665 شجرة ظل وأشجار مثمرة خصصت لساحات المساجد وبعض الحدائق التي تم تشجيرها, وبلغت نسبة الأشجار المغروسة 7% من العدد المستهدف في المرحلة الأولى للمبادرة في مدن حاضرة الدمام وهو 50000 شجرة وشتلة، وباقي محافظات المنطقة بواقع 50000 ألف شجرة ليصبح المجموع 100000 ألف شجرة وهو العدد المستهدف لهذه المبادرة.

و شهد الأسبوع الأول من المبادرة تفاعل العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية الذين تقدموا بطلباتهم بمشاركة منسوبيهم في أعمال التشجير كمتطوعين ومنهم صحة المنطقة الشرقية، وعدد كبير من المدارس المتوسطة والثانوية وجهات أخرى مما يدل على تفاعل الجميع، وتهدف أمانة الشرقية من هذه المبادرة الى غرس روح المشاركة المجتمعية وأن يكون الهدف الأسمى للمبادرة هو نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار والممتلكات العامة, , وكذلك إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة ورفع معدل نسبة الفرد منها، ضمن خطة عمل أمانة المنطقة الشرقية ومبادراتها لبرامج معالجة و #تحسين_المشهد_الحضري وجودة الحياة، وتقوم لجنة المتطوعين بتنسيق مشاركات هذه الجهات وفق خطط عمل مرسومة لتفعيل أدوارهم بالشكل المطلوب .

وتحظى المبادرة بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز, واشراف ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.