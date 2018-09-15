احدث الأخبار

“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي
أبرز المواد
 برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات
أبرز المواد
 2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة
أبرز المواد
 المجلس الصحي يقر خلال اجتماعه الـ 83 توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية
أبرز المواد
 كيف يقودنا القلق إلى المرض ؟
أبرز المواد
 مزاد تمور الأحساء يحقق تصاعديه وبيع أكثر من 3.7 مليون كيلو
المنطقة الشرقية
 بلدية الخفجي: ضبط منشأة تجارية لتجميع الخردة والحديد تقوم بذبح الماعز 
منوعات
 3665 شجرة تم غرسها في 20 موقعا بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 21 مخالف في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة تبوك تنجز (80%) من المرحلة الأولى لأعمال نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك خالد
منطقة تبوك
 العقارات المرهونة محليا تقفز 53 % في عام .. ربعها تجاري واستثماري
أبرز المواد
 “الإسكان” تعلن عن 33 ألف خيار سكني وتمويلي جديد
أبرز المواد
“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي

“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي

أبرز المواد
برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات

برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات

أبرز المواد
2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

2589 موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ 86 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة

أبرز المواد
المجلس الصحي يقر خلال اجتماعه الـ 83 توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية

المجلس الصحي يقر خلال اجتماعه الـ 83 توحيد رموز الطوارئ في القطاعات الصحية

أبرز المواد

بلدية الخفجي: ضبط منشأة تجارية لتجميع الخردة والحديد تقوم بذبح الماعز 

بلدية الخفجي: ضبط منشأة تجارية لتجميع الخردة والحديد تقوم بذبح الماعز 
http://almnatiq.net/?p=631581
الخفجي - سطام الفروان

داهمت فرق الرقابة ببلدية محافظة الخفجي، مؤخراً أحد مواقع المنشآت التجارية لتجميع الخردة والحديد بالصناعية تقوم بذبح الماعز وتقطيعه داخل المنشأة، حيث تفتقر المنشأة لأدنى الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، إضافة الى مخالفة الأنظمة البلدية، ويأتي ذلك حملة #غذاؤكم_أمانه التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني: بأن الفرق الرقابية ضبطت الموقع الذي يذبح الماعز وتقطيعه داخل المنشأة، وهو عبارة عن منشأة لتجميع الخردة والحديد بالصناعية، حيث تم على الفور ضبط وتحرير إشعار مخالفة ومصادرة وإتلاف اللحوم، وإغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه.

وأكد المهندس الحميداني بأن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

داعيا المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل مع مركز 940

روابط ذات صلة

بالفيديو.. شمس الكويتية تثير غضب جمهورها بسبب ما قالته لعامل حديقتها المصري!

بالفيديو.. شمس الكويتية تثير غضب جمهورها بسبب ما قالته لعامل حديقتها المصري!
شاهد .. بروفيسورة تلفظ أنفاسها الأخيرة على الهواء مباشرة

شاهد .. بروفيسورة تلفظ أنفاسها الأخيرة على الهواء مباشرة
لهذا السبب.. هواتف آيفون الجديدة تفجر غضب النساء

لهذا السبب.. هواتف آيفون الجديدة تفجر غضب النساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*