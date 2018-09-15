بلدية الخفجي: ضبط منشأة تجارية لتجميع الخردة والحديد تقوم بذبح الماعز 

الخفجي - سطام الفروان

داهمت فرق الرقابة ببلدية محافظة الخفجي، مؤخراً أحد مواقع المنشآت التجارية لتجميع الخردة والحديد بالصناعية تقوم بذبح الماعز وتقطيعه داخل المنشأة، حيث تفتقر المنشأة لأدنى الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، إضافة الى مخالفة الأنظمة البلدية، ويأتي ذلك حملة #غذاؤكم_أمانه التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني: بأن الفرق الرقابية ضبطت الموقع الذي يذبح الماعز وتقطيعه داخل المنشأة، وهو عبارة عن منشأة لتجميع الخردة والحديد بالصناعية، حيث تم على الفور ضبط وتحرير إشعار مخالفة ومصادرة وإتلاف اللحوم، وإغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه.

وأكد المهندس الحميداني بأن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

داعيا المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل مع مركز 940