برلمان العراق يصوت لاختيار رئيسه وسط خلافات وانسحابات

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http://almnatiq.net/?p=631599
المناطق - وكالات

صوت 251 نائباً في مجلس النواب العراقي، السبت، سرياً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه. ووفقا لـ “العربية” انسحب محمد تميم وأحمد الجبوري وطلال الزوبعي ورعد الدهلكي من السباق.

وقبل بدء التصويت انسحب لفترة وجيزة نواب من تحالف سائرون والحزب الديمقراطي الكردستاني من جلسة البرلمان.

وكان البرلمان العراقي الجديد قد فشل في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، وسط خلافات كبيرة نتيجة الخلاف الواسع على الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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