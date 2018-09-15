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“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي

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“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي

“روبيو” متهكما : نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي
http://almnatiq.net/?p=631602
المناطق - وكالات

يتعرض وزير الخارجية السابق جون كيري لوابل من الانتقادات المستمرة والحادة بسبب إفصاحه عن لقاءات سرية له مع كبار المسؤولين الإيرانيين لإنقاذ الاتفاق النووي.

فبعد انتقادات كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، دعا السيناتور ماركو روبيو، عضو الكونغرس الأميركي، إيران إلى تعيين كيري مفاوضا رئيسيا لها.

وقال روبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر” متهكما: نأمل أن تعين إيران جون كيري ليكون مفاوضها الرئيسي، لأنه بالتأكيد يفاوض على اتفاق سيئ في أي جانب كان”.

وكان الرئيس الأميركي قد اتهم كيري بعقد لقاءات “غير قانونية “مع مسؤولين إيرانيين تضر بأمن الولايات المتحدة وتحرض ضد رئيسها، وتساءل: هل أصبح كيري عميلا للنظام الإيراني؟

كما هاجم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جون كيري واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه طهران، وقال خلال مؤتمر صحافي إن “ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق”.

وأضاف بومبيو: “هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. ووفقًا لما يقول، كان يتحدث معهم.. كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأميركي”.

كيري قد كشف في مقابلة إذاعية بأنه يدير “دبلوماسية حساسة” لكن دون تصريح من الإدارة الحالية، استمرارا لمحاولاته وراء الكواليس لإنقاذ الاتفاق النووي وضمان استمرار إيران في تلقي الأموال والمكاسب النقدية بالمليارات.

وقد أوقفت إدارة ترمب هذه الأموال عندما تخلت عن الاتفاق النووي في مايو الماضي وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، والتي أدت إلى أزمة اقتصادية تزامنت مع احتجاجات شعبية داخل ايران بسبب الفساد والغلاء وتبديد أموال الشعب على دعم الإرهاب في المنطقة والعالم من قبل نظام طهران.

وقال كيري إنه التقى ظريف في النرويج وميونيخ وفي منتديات دولية أخرى، وأكد أنه يحاول مساعدة ظريف في الحفاظ على الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية وذلك على الرغم مع استمرار إيران في التخطيط لهجمات إرهابية عبر العالم ونقل الأسلحة إلى مناطق ساخنة إقليمية في سوريا واليمن.

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