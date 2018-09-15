“حراج فاكهة الرمان بالباحة” الأول من نوعه ويحظى بحركة شرائية نشطة

المناطق - الباحة

شهد مهرجان الرمان الوطني السابع بمنطقة الباحة إقبال كثيف من زوار المهرجان خلال وقت إقامة حراج فاكهة الرمان الذي يعتبر الأول من نوعه وسط حركة شرائية نشطة.

الجدير بالذكر أن مهرجان الرمان الوطني بالباحة في نسخته السابعة يأتي تحت اشراف جمعية الرمان التعاونية ويشهد حدثاً يتطور عاماً بعد عام ويترقبه محبو ومنتجو فاكهة الرمان بمنطقة الباحة, حيث اكتضت جنبات المهرجان خلال الأيام الماضية بالمئات من الزوار والمنتجين والمتسوقين.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة سعيد بن بخروش بأن فعاليات المهرجان الذي تختتم فعالياته يوم غداً الأحد بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بتمديد فترة المهرجان ليومين إضافيه.

ونوه صاحب الشركة المنفذة والمنظمة للمهرجان عبدالله الزهراني بأن المهرجان يتضمن معرض لبيع فاكهة الرمان, وعروض الفنون الشعبية, ومسرح الفعاليات, ومسابقة أفضل أكلة شعبية, بالإضافة إلى مسابقة أفضل طبق رمان, وعروض الدمى, ومرسم الطفل, وركن عصير الرمان, والمتحف, والأسر المنتجة, وحراج الرمان, والرحلات اليومية المجانية على مدار فترة المهرجان من موقع المهرجان الى زيارة مزارع الرمان بالمنطقة.