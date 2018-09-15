المملكة تسجل مرتبة متقدمة عالمياً بالتنمية البشرية

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http://almnatiq.net/?p=631613
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 39 بين 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية للعام 2017، لتصنف المملكة بذلك من بين الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا.

ويأتي تصنيف السعودية بفضل الجهود المبذولة في البلاد على الصعد كافة من جميع الجهات الحكومية و القطاع الخاص لتعكس هذه الجهود الأهداف التي بنيت عليها رؤية_2030 والتي تمثل وثيقة طموحة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة جميع المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

ويستند المؤشر التنمية البشرية العالمي إلى 3 أركان رئيسية هي متوسط العمر المتوقع واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة.

وتعد السعودية من أكثر الدول تقدما في هذه الأركان خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع بنحو 6 سنوات ليصبح 76 سنة ونصف السنة للإناث، ونحو 73 سنة ونصف السنة للذكور، فيما ازداد عدد سنوات الدراسة المتوقعة للفرد بـ 6 سنوات.

أما الدول التي جاءت على رأس القائمة فهي النرويج التي احتلت المرتبة الأولى وسويسرا الثانية وأستراليا الثالثة وأيرلندا الرابعة ثم ألمانيا بالمرتبة الخامسة.

وكان التراجع الأكبر في مؤشر التنمية البشرية من نصيب الدول التي تعاني من صراعات من بينها سوريا و ليبيا و اليمن.

وزاد متوسط العمر المتوقع بشكل عام في العالم بما يقرب من 7 سنوات منذ عام 1990، فيما أصبح لدى أكثر من 130 دولة الآن تعليم ابتدائي شامل.

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