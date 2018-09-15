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انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي

انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي
http://almnatiq.net/?p=631622
المناطق - وكالات

انتخب البرلمان العراقي اليوم (السبت) محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، بعد تصويت سري شارك فيه 251 نائبا.

وكان البرلمان العراقي قد عقد صباح اليوم جلسة لاختيار رئيس له، حيث تنافس ثلاثة  نواب بخلاف الحلبوسي على الرئاسة هم: أسامة النجيفي، وخالد العبيدي، ومحمد الخالدي، في حين انسحب ثلاثة آخرون، هم: طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، وأحمد الجبوري، من الترشح.

وكان نواب من تحالف «سائرون» و«الديمقراطي الكردستاني» قد انسحبوا من الجلسة، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى الجلسة.

ولد الحلبوسي بمحافظة الأنبار عام 1981، وهو حاصل على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية.

تم انتخابه عضوا بمجلس النواب في الدورة الثالثة لعام 2014، وكان عضوا بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ثم اللجنة المالية، ووصولا إلى رئاسة اللجنة المالية عام 2016.

وفي 2017 أصبح محافظا لمحافظة الأنبار ، إلى أن أصبح نائبا في مايو (أيار) الماضي.

وفي أول تصريح له بعد انتخابه، تعهد الرئيس الجديد للبرلمان العراقي باستمرار مكافحة الإرهاب.

ويفتح انتخاب رئيس البرلمان الباب أمام تشكيل حكومة عراقية، بعد ما يقارب أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وبعدما دخلت البلاد مرحلة شلل سياسي منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو (أيار) الماضي، يبدو أن عملية التصويت اليوم في البرلمان ستوضح في الساعات المقبلة خريطة التحالفات التي تشكلت داخل المجلس.

وبذلك، ستتمكن الكتلة الأكبر داخل البرلمان، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة، وتكون بالتالي الراعية لتشكيلها..

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