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العقيد ” العنزي ” مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء

العقيد ” العنزي ” مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء

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العقيد ” العنزي ” مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء

العقيد ” العنزي ” مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء
http://almnatiq.net/?p=631631
تبوك - علي العميري
أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى قراراً بتعيين العقيد عبدالله بن مزعل العنزي مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء بمنطقة تبوك، والتي يرتبط بها إدارياً  ، جوازات ميناء ضباء ،  وشعبة جوازات مطار خليج نيوم بشرما.
ويعتبر العقيد “العنزي” من الكفاءات الأمنية والأدارية حيث تقلد عددا من المهام والأعمال الأمنية آخرها مدير جوازات ميناء ضباء
وأعرب  العقيد ” العنزي “عن شكره وتقديره على الثقة التي أولاه إياها مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحي، ومدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني.
” جوال منطقة تبوك ” يبارك للعقيد العنزي ويسأل الله له التوفيق والعون والسداد.

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