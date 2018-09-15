العقيد ” العنزي ” مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء

تبوك - علي العميري

أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى قراراً بتعيين العقيد عبدالله بن مزعل العنزي مديراً للإدارة العامة لجوازات محافظة ضباء بمنطقة تبوك، والتي يرتبط بها إدارياً ، جوازات ميناء ضباء ، وشعبة جوازات مطار خليج نيوم بشرما.

ويعتبر العقيد “العنزي” من الكفاءات الأمنية والأدارية حيث تقلد عددا من المهام والأعمال الأمنية آخرها مدير جوازات ميناء ضباء

وأعرب العقيد ” العنزي “عن شكره وتقديره على الثقة التي أولاه إياها مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحي، ومدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني.

” جوال منطقة تبوك ” يبارك للعقيد العنزي ويسأل الله له التوفيق والعون والسداد.