مهرجان الرمان الوطني السابع بالباحة يختتم غداً الأحد فعالياته

المناطق - الباحة

يختتم مهرجان الرمان الوطني في نسخته السابعة بمنطقة الباحة غداً الأحد، فعالياته التي نظمتها جمعية الرمان التعاونية خلال الفترة من 1439/12/30هـ – 1440/01/06هـ، بحضور محافظ القرى خالد العبيلان، وذلك بمقر المهرجان بمفرق بيده بمحافظة القرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة سعيد بن بخروش، أن المهرجان استقبل آلاف الزوار للتعرف على فاكهة الرمان وأدوات ومستلزمات الزراعة، بالإضافة إلى عُرض أكثر من 40 مزارعاً منتجاتهم من فاكهة الرمان وسوقوها لزوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها.

وبين أن المهرجان تضمن تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة مثل مسرح الطفل وعروض الفنون الشعبية, ومسرح الفعاليات, ومسابقة أفضل أكلة شعبية, بالإضافة إلى مسابقة أفضل طبق رمان, وعروض الدمى, ومرسم الطفل, وركن عصير الرمان, والمتحف, والأسر المنتجة, وحراج الرمان, والرحلات اليومية المجانية على مدار فترة المهرجان من موقع المهرجان الى زيارة مزارع الرمان بالمنطقة.

وأكد بخروش أن الحفل الختامي سيشهد تكريم للإعلاميين، وتكريم اللجان العاملة بالمهرجان.