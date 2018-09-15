السائق أسامة حسني يحقق أفضل رقم في الجولة الثانية من بطولة الأوتوكروس بالدمام

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حسم الرباعي أسامة حسني، وزهير الهوساوي، وياسر المنصور، وفارس المطيري، تأهلهم إلى الجولة النهائية من بطولة الأوتوكروس السعودية بعد فوزهم في المراكز الأولى في ختام الجولة الثانية التي أقيمت أمس على حلبة مهارة بمنتزه الملك فهد بالدمام ، وسط مشاركة 38 سائقًا محليًا وخليجيًا، ساهموا في رفع مستوى المنافسة بين السائقين.

وسجّل السائق أسامة حسني أسرع زمن في الجولة، حيث تمكن من تحقيق زمن 47.931 ثانية متصدرا الفئة المفتوحة open، وجاء في المركز الثاني السائق عبدالعزيز اليعيش بزمن 48.662 ثانية، وفي المركز الثالث السائق فلاح الجرباء بزمن 48.781 ثانية.

وفي فئة أس أس SS، تمكن السائق زهير الهوساوي من تحقيق نتيجة أفضل من الجولة الأولى، إذ استطاع حسم صدارة الفئة وتعويض حصوله على المركز الثالث في الجولة الماضية بتسجيله زمن 48.852 ثانية، فيما جاء السائق زيد الهزاع صاحب أفضل رقم في الجولة الماضية في المركز الثاني بزمن 49.119 ثانية، والسائق محمد ناصر في المركز الثالث بزمن 50.025 ثانية.

وفي الفئة B، حقق السائق ياسر المنصور صدارة الفئة بتسجيله زمن 49.708 ثانية، تاركًا المركز الثاني لزميله السائق بلال خضر الذي سجل زمن 52.055 ثانية، والمركز الثالث للسائق عاقب صديق بزمن 52.232 ثانية ، وفي الفئة ألِف A، تمكن السائق فارس المطيري من تصدر الفئة بتسجيل زمن 52.48 ثانية، فيما جاء السائق عبدالله الشلاش ثانيًا بزمن 53.818 ثانية، والسائق سلطان كايلو ثالثًا بزمن 53.97 ثانية ، وينتظر أن تقام الجولتين الثالثة والختامية بالتزامن مع بعض على حلبة ذا تراك بمدينة جدة في الـ28 و الـ29 من سبتمبر الجاري.

يذكر أن الرباعي المتأهل من الجولة الثانية أسامة حسني، وزهير الهوساوي، وياسر المنصور، وفارس المطيري انضموا إلى المتأهلين من الجولة الأولى زيد الهزاع، وأحمد بن خنين، وعبدالله الجابر، وعبدالعزيز الرميح.